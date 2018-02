PSG : Di Maria peut déjà pleurer, le PSG a tranché

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Angel Di Maria a beau être d'une efficacité redoutable ces derniers temps avec le Paris Saint-Germain, il est probable que l'ancien joueur argentin du Real Madrid sera sur le banc de touche mercredi prochain à Santiago-Bernabeu. Car tout laisse à penser que pour ce match aller de Ligue des champions Unai Emery alignera son trio Mbappé, Cavani, Neymar. Sur RMC, Ali Benarbia confirme que le PSG va miser sur ces trois-là et l'ancien joueur parisien a expliqué pourquoi le coach du Paris SG ne peut pas faire autrement.

« Di Maria mérite d’être titulaire, mais le meilleur trio du PSG sur le plan offensif c’est Mbappé, Cavani, Neymar. Pour Emery dans les gros matches Mbappé va faire plus mal que Di Maria, Cavani, car avant-centre tu ne peux pas mettre quelqu’un d’autre et Neymar, tu ne peux évidemment pas le changer (...) On peut faire jouer Di Maria comme Pastore ou Draxler dans des matches normaux, mais pour un gros match Emery va vouloir jouer avec trois joueurs qui récupèrent le ballon comme Rabiot, Verratti, peut-être pas Lassana Diarra...mais pas Di Maria », explique Ali Benarbia, qui ne mise donc pas sur Angel Di Maria. Une décision qui risque évidemment de chagriner le joueur argentin, lequel n'a pas masqué ses sentiments ces derniers temps lorsqu'il a été obligé de céder sa place en cours de match.