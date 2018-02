PSG : Di Maria l'annonce, Paris-Real, c'est Neymar vs Cristiano Ronaldo

Dans : PSG, Ligue des Champions, Liga.

Deux jours avant le choc des huitièmes de finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, Angel Di Maria s'est confié.

Si ce duel entre le Real, double tenant du titre en C1, et le club de la capitale française, outsider de la compétition après sa bonne première partie saison, sera spécial pour tout le football européen, il sera encore plus particulier pour Angel Di Maria, qui a porté le maillot des deux clubs. Sauf que malgré son départ canon en 2018, avec neuf buts lors de ses onze derniers matchs, El Fideo pourrait s'asseoir sur le banc de touche du Santiago-Bernabéu mercredi lors du match aller, puisque la MCN tient la corde dans l'esprit d'Emery. Pas un problème pour l’international argentin, qui pense d'abord au collectif en évoquant les clés de cette double confrontation face au Madrid de Zidane.

« Nous avons conscience que nous sommes plus fort que la saison passée. Nous avons de grandes ambitions et nous pouvons les réaliser. Mais nous savons aussi que pour remporter la Champions League, il faut non seulement du talent, mais aussi un peu de chance. Le Real Madrid est une grande équipe, et ils répondent toujours présents en Champions League. C’est une compétition complètement différente du championnat. Quand l’hymne de la Champions League retentit, les joueurs se transforment et donnent leur maximum. Cela vaut pour nous aussi bien sûr. Ce ne sera pas un match facile. Notre style de jeu est plus proche de celui du FC Barcelone. Le Real joue surtout en contre. La clé du match sera de bien tenir le ballon, jouer notre jeu tout en restant très concentré sur le plan défensif, parce qu’on sait qu’ils peuvent marquer à n’importe quel moment. Le duel Neymar - Cristiano Ronaldo ? Ce sont deux joueurs assez similaires. Ils sont rapides tous les deux, ils sont très forts en un contre un, ils jouent vite et mettent beaucoup d’intensité dans les rencontres. Mais ils sont tous les deux capables de faire basculer des rencontres », a lancé, sur le site de son club, Di Maria, qui estime donc que le PSG a passé un véritable cap cette saison avec les recrutements de Neymar et de Mbappé. Aux joueurs parisiens de le prouver sur le terrain en battant le Real, ce qui placerait un peu la remontada subie contre le Barça l'an dernier aux oubliettes.