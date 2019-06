PSG : Dhorasoo craque complètement avec cette décla sur Mbappé

Dans : PSG, Mercato.

Sous la houlette de Leonardo, le Paris Saint-Germain va vivre un été mouvementé.

Après une première saison compliquée à la tête du club de la capitale, Thomas Tuchel souhaite renforcer son effectif durant ce marché des transferts. Pour cela, le PSG aura plus ou moins les mains libres, sachant que le fair-play financier de l’UEFA sera respecté avec les dernières ventes, mais aussi grâce aux nouveaux contrats juteux avec Nike et All. Mais selon Vikash Dhorasoo, Paris a encore un problème sportif à régler : celui qui oppose Neymar et Kylian Mbappé, les deux stars du PSG depuis 2017.

« Il manque une dernière chose au PSG pour être serein. Le vestiaire des Parisiens ne peut pas supporter deux stars mondiales comme Neymar ou Mbappe. C’est triste mais le PSG ferait mieux de se séparer de l’une des deux. J’ai fait mon choix : Mbappé », a lancé, sur Twitter, le consultant, pour qui le PSG a intérêt de vendre le champion du monde au prix fort du côté du Real pour continuer à construire autour du Ney. Un avis plus qu’étonnant, sachant que le Français est intransférable cet été, alors que la porte a été ouverte pour le Brésilien…