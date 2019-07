PSG : Deux scoops XXL venus d'Espagne sur Neymar

Dans : PSG, Mercato, Liga, Foot Europeen.

Malheureux après deux saisons compliquées au sein du Paris Saint-Germain, Neymar ne cache plus ses envies d’ailleurs.

Cet été, l’international brésilien n’a qu’un seul et unique objectif : quitter le club de la capitale française. Sauf que pour cela, le PSG doit aussi y trouver son compte. Paris est en tout cas ouvert au départ du Ney. Puisqu'il y a quelques semaines, Nasser Al-Khelaïfi avait lancé une première flèche : « Personne n'a obligé Neymar à signer au PSG ». Dès son arrivée, Leonardo avait suivi les pas de son président : « Neymar peut quitter le PSG si une offre convient à tous ». La direction francilienne ne bloquera donc pas le potentiel transfert de sa star brésilienne, sachant que Mbappé est déjà là pour prendre la suite en tant que numéro un. Surtout que le PSG était préparé à tout ce vacarme depuis longtemps, vu que Neymar avait fait une demande très spéciale à Paris, d’après les informations de Marca.

« Neymar a demandé son transfert au PSG avant la Copa América. En vain. Mais sa priorité est de quitter Paris. Et s’il peut choisir son futur club, il irait au Barça. Mais si cette piste n’aboutit pas, les autres clubs européens ne seraient pas non plus rejetés. C’est sûrement pour cela qu’il n’a pas parlé publiquement de son envie de rejoindre Barcelone. Il attendra le potentiel accord entre les deux clubs avant de le faire », explique le journal espagnol, qui sait que le PSG préférerait vendre Neymar à un autre club que le Barça. Sauf que l’Auriverde refuse d’aller en Angleterre, tout en sachant que des formations comme la Juve ou le Real Madrid n’ont pas forcément prévu de se l’acheter durant ce mercato.