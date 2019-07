PSG : Deux recrues ciblées, Leonardo a tout prévu

Dans : PSG, Mercato.

Jusqu’ici plutôt discret dans les médias, Leonardo a pris la parole ce mardi dans les colonnes du Parisien pour faire un gros point.

Le cas Neymar a été longtemps évoqué, avec les conséquences que l’on connaît pour l’avenir du joueur, mais le directeur sportif a aussi évoqué les autres sujets du marché des transferts. En excluant le cas du numéro 10 du PSG, « Leo » a clairement annoncé qu’il envisageait encore le recrutement de deux joueurs à des postes jugés comme décisifs.

« Nous avons besoin d’un milieu défensif et peut-être d’un joueur pour compléter la défense centrale. En attaque, on dispose de beaucoup de solutions. Il sera important aussi cette saison de voir des jeunes joueurs monter dans l’équipe principale. Mais il y a aussi une donnée importante, il ne faut pas le cacher : c’est le fair-play financier. Il faut respecter les règles et les critères en vigueur », a glissé le dirigeant brésilien, qui a confirmé qu’il ne disposait pas d’une enveloppe de 200 ME pour recruter, ce qui le limite dans son champ d’action pour recruter à sa guise. S’il n’a pas voulu donner de noms précis, nul doute que Leonardo a déjà des idées pour renforcer l’équipe tout en restant dans le budget fixé. C’est aussi là-dessus que l’ancien milanais sera attendu par les supporters.