PSG ‍: Riolo et Barcola, il pète encore les plombs

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Au PSG, la montée en puissance de Bradley Barcola ravit les supporters. Face à Lens dimanche soir (0-2), l’ex-attaquant de l’OL a sans doute disputé son meilleur match sous les couleurs parisiennes.

Six mois après son transfert au Paris Saint-Germain en provenance de l’Olympique Lyonnais pour plus de 40 millions d’euros, Bradley Barcola commence à s’imposer comme un titulaire aux yeux de Luis Enrique. Après des entrées en jeu convaincantes, l’international espoirs français enchaîne les titularisations. Dans le onze de départ face à Nantes, Lille ou encore Metz en Ligue 1, l’ancien Lyonnais a de nouveau été aligné dès le coup d’envoi par Luis Enrique sur la pelouse de Lens ce dimanche soir. Et l’ex-sélectionneur de la Roja a été bien inspiré puisque Bradley Barcola a sans doute été le meilleur joueur du PSG sur le terrain. Auteur du but de l’ouverture du score, Barcola a sans cesse apporter le danger dans la défense lensoise. Chez les supporters parisiens, on commence à s’enflammer et à se dire que Luis Enrique a enfin trouvé la bonne formule en attaque pour les grosses échéances avec Barcola à gauche, Mbappé dans l’axe et Dembélé à droite.

Une enflammade générale qui a provoqué la furie de Daniel Riolo, lequel a littéralement pété les plombs sur RMC au point de se faire couper son micro en pleine crise de nerfs. « Calmons-nous, il a fait un match dimanche soir et il a mis un but. Les enflammades, c’est incroyable de s’enflammer aussi vite. Barcola n’a pas démarré tous les matchs, on oublie ou quoi ? Il fait un bon match en prime time et ça y est, c’est la star et c’est l’enflammade. Ce joueur n’est pas fini, calmons-nous, ce n’est pas possible de s’enflammer autant sur des joueurs. Des joueurs de côté qui font quelques bons matchs au PSG, on en a vu des tonnes : Draxler, Lucas Moura… On en a vu des caisses et après en Ligue des Champions, il n’y avait plus personne » analyse le journaliste avant de poursuivre, très énervé.

Daniel Riolo très agacé au sujet de Barcola après Lens - PSG

« Prenons notre temps ! Il a été payé 35 millions (45 millions d'euros en réalité), regardez ce qu’il fait le pauvre. Il a plus été pas bon que bon depuis qu’il est au PSG. Ca me gave qu’on se prenne la tête pour un joueur de second chapeau, il y a autre chose à dire. Juste parce qu’après un match où il a été archi nul j’ai dit que c’était un petit Bambi, on va m’enfermer dans un personnage vis-à-vis de Barcola, je dis juste que c’est un gars qui doit grandir et qu’on ne doit pas cramer » a lancé Daniel Riolo, qui avait provoqué la colère du clan Barcola après le match du PSG face à Newcastle au Parc des Princes en Ligue des Champions. Après la mauvaise entrée de l’ancien lyonnais, le journaliste s’était acharné sur lui le comparant notamment à Bambi en le jugeant trop tendre et absolument pas prêt pour le niveau PSG. Quelques semaines plus tard, Barcola s’est imposé comme un titulaire dans la capitale et Daniel Riolo a du mal à l’admettre.