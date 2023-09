PSG ‍: Deschamps flashe déjà sur Zaïre-Emery

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Titulaire lors des quatre premiers matchs du PSG, Warren Zaïre-Emery réalise un début de saison canon du haut de ses 17 ans. De quoi rêver de l’Equipe de France dans pas si longtemps ?

Lancé à plusieurs reprises par Christophe Galtier la saison dernière, Warren Zaïre-Emery est un titulaire indiscutable dans l’esprit de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Aligné à chacun des match de Ligue 1 depuis le début de la saison, le milieu de terrain de 17 ans crève l’écran aux côtés de Manuel Ugarte et de Vitinha au sein du 4-3-3 du coach espagnol à Paris. Après la victoire contre Lens la semaine dernière, Luis Enrique avait d’ailleurs loué les qualités de « WZE » et à priori, il n’est pas le seul entraîneur chevronné à appécier les qualités du milieu de terrain de 17 ans.

Un certain Didier Deschamps est également très attentif aux performances du Parisien. Dans une interview accordée à TF1, le sélectionneur de l’Equipe de France a reconnu que Warren Zaïre-Emery était promis aux Bleus que ce soit à court ou à moyen terme. Ce n’est pourtant pas le genre de Didier Deschamps d’y aller de ce genre d’annonce au sujet de l’avenir. « Sur ce début de saison, avec une forte concurrence, le temps de jeu qu’il a eu est important, l’influence qu’il a eue aussi. Il a le potentiel pour être au haut niveau, il le prouve. Qui dit haut niveau, arriver en Equipe de France A, ça sera très probablement le cas » a indiqué Didier Deschamps.

Henry et Deschamps sous le charme de Zaïre-Emery

En attendant une potentielle convocation chez les Bleus, c’est avec les Bleuets de Thierry Henry que Warren Zaïre-Emery va poursuivre son développement. « La façon dont il peut récupérer le ballon dans les pieds de l’adversaire, j’ai vu des joueurs essayer de le faire tomber et ce sont eux qui sont restés au sol. C’est juste exceptionnel, on est content qu’il soit Français » se réjouissait d’ailleurs le néo sélectionneur des Bleuets ces derniers jours. A n’en pas douter, Warren Zaïre-Emery va combler ses entraîneurs et cela pour de longues années.