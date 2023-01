PSG : Des Titis trop forts, 3 fraudes renvoyées en Espagne

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG s'est difficilement débarrassé de Châteauroux ce vendredi soir en 32èmes de finale de la Coupe de France. Une victoire 3 buts à 1 qui s'est dessinée en fin de rencontre.

Christophe Galtier devait faire sans de nombreux joueurs ce vendredi soir en Coupe de France face à Châteauroux. L'occasion pour le coach français d'aligner une équipe remaniée avec pas mal de jeunes. Au coup d'envoi, El Chadaille Bitshiabu, Ismaël Gharbi et Warren Zaïre-Emery étaient présents. Les Titis du PSG ont plutôt bien mené leur barque, même si le défenseur du PSG a commis une erreur de jugement sur le but castelroussin. En fin de rencontre, on aura aussi pu voir rentrer Ilyes Housni. Si les jeunes pousses parisiennes font parler en bien, ce n'est pas le cas des joueurs espagnols Carlos Soler, Pablo Sarabia ou encore Fabian Ruiz. Pour certains consultants, ces derniers devraient plus souvent voir le banc pour laisser la place aux titis. C'est d'ailleurs l'avis de Nicolas Puiravau.

Galtier et les jeunes, un message tombe

🆕 À 16 ans, 9 mois et 29 jours, Warren Zaïre-Emery est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à débuter une rencontre officielle avec le Paris Saint-Germain, devançant le précédent record de Mamadou Sakho (17 ans et 1 jour). ❤️💙



🏆 #LBCPSG I #CoupeDeFrance pic.twitter.com/1cHgkOWcEI — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 6, 2023

Sur son compte Twitter, le spécialiste pro-PSG a en effet donné son avis sur le sujet. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est tranché. « Soler, c'est zéro. Sarabia et Fabian Ruiz, même chose. Foutez-moi ces trois fraudes dans un charter d'Air Iberia et donnez du temps de jeu à des gamins comme Zaïre-Emery et Gharbi qui ne demandent qu'à mouiller le maillot et à progresser ! Ruiz, il se regarde jouer !! C'est lent, y'a pas de volume de course, pas d'intensité, pas de puissance. Le mec débarque des années 90 en DeLorean. (...) Celui qui m’explique que les Espagnols à deux de tension apportent plus que les jeunes, je veux bien entendre son raisonnement », a notamment indiqué Nicolas Puiravau, qui rajoutera même en répondant à un internaute qui parlait de la jeunesse encore importante des titis : « Ça change quoi au fait qu'ils apportent plus que les trois tocards ?? Prime à la carte de visite c'est ça ? Ils doit bien rigoler Guardiola en lisant ce genre de conneries ». Reste à savoir si Christophe Galtier pensera la même chose et donnera encore plus de temps de jeu aux joueurs formés au club, alors que les grandes échéances vont arriver pour le PSG.