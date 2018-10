PSG : Des tensions entre Neymar et Cavani, cette stat le confirme

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Au terme d’un match à sens unique, le Paris Saint-Germain a totalement surclassé l’Etoile Rouge de Belgrade (6-1) mercredi en Ligue des Champions.

De la première à la dernière minute, les Parisiens ont maîtrisé la rencontre, notamment grâce à un Neymar en très grande forme. Et l’on ne parle pas seulement de son triplé. Toujours aligné au poste de meneur de jeu, le Brésilien a aussi régalé tous ses coéquipiers. Tous… sauf Edinson Cavani. En effet, la chaîne RMC Sport indique que l’ancien Barcelonais n’a réussi aucune passe pour l’Uruguayen lors des deux premières journées de LdC, soit 162 minutes passées ensemble sur le terrain.

Face à Liverpool (3-2), cela n’avait rien d’étonnant compte de leur prestation. Mais au cours du festival contre les Serbes, la stat est assez inquiétante selon Emmanuel Petit. « Avec la qualité de ces joueurs, c’est bizarre qu’ils ne se trouvent pas quelques fois dans un match. Surtout face à un adversaire relativement faible d’un point de vue défensif. Ce n’est pas normal qu’il n’y ait pas de relation », a estimé le consultant.

« Un problème entre eux »

De son côté, Willy Sagnol souligne l’incompatibilité entre les deux joueurs, mais pas seulement. « Ça ne me choque pas. Neymar a besoin pour s’exprimer de joueurs qui lui ouvrent la porte devant lui et d’autres pour combiner. Edinson Cavani n’est pas à l’aise dans les petits espaces et Neymar cherche toujours les petits espaces. Ils n’y arrivent pas et ne se cherchent pas, a expliqué le technicien. Après, je pense qu’il y a aussi des problèmes entre eux. » Autant dire que leur association sera observée à la loupe lors des prochains matchs.