PSG : Des millions d'euros dépensés pour rien, Rothen sidéré

Dans : PSG.

Eliminé de la Ligue des Champions, le PSG a peut-être perdu le titre de champion de France face à Rennes dimanche soir (1-1).

Le spectre de la saison blanche plane au-dessus du Paris Saint-Germain, qui dispute ce mercredi soir une demi-finale de Coupe de France très importante à Montpellier. En cas d’élimination, les coéquipiers de Neymar pourraient terminer la saison avec zéro titre à leur tableau de chasse, ce qui serait tout simplement désastreux au vu des investissements consentis par le Qatar. Dans une interview accordée à RMC, Jérôme Rothen a dressé un premier bilan de la saison du PSG. Et selon l’ancien milieu offensif du Paris SG, il est clair que les résultats obtenus cette saison sont catastrophiques et loin d’être en adéquation avec les millions d’euros dépensés par QSI.

« Je pense qu’il y a une peur de tout perdre, encore plus après le résultat négatif à Rennes (match nul 1-1) cette semaine. Je pense qu’ils ne s’attendaient pas à perdre des points à Rennes après l’élimination en Ligue des champions. Cela fait deux contre-performances coup sur coup, c’est difficile à accepter pour les joueurs, le staff et surtout les dirigeants, qui ont des ambitions très élevées. Le Paris Saint-Germain ne peut pas se permettre une année blanche » analyse Jérôme Rothen avant de poursuivre. « Quand on connaît les ambitions et les moyens du Paris Saint-Germain, forcément, même s’ils gagnent la Coupe de France, et je leur souhaite, cette saison serait un échec. Est-ce que le Paris Saint-Germain est capable de rivaliser avec une équipe de Montpellier qui est capable de se transcender ? Moi, je n’en ai pas la certitude. A la place des joueurs du Paris Saint-Germain, je serais très inquiet avant ce match-là » redoute Jérôme Rothen, qui craint très sérieusement une saison blanche pour le PSG. Ce qui pourrait être fatale à Mauricio Pochettino.