PSG : Des incidents redoutés pour PSG-Nice

Dans : PSG, Ligue 1, OGCN.

Le match de vendredi entre Paris et Nice fait l’objet de vives inquiétudes au sein de la Préfecture de Police de la capitale. En effet, à cette occasion, le mouvement « Collectif Ultra Paris » fêtera ses 10 ans d’existence, même s’il est surtout connu depuis la récente autorisation de la part de direction du club francilien pour revenir animer les tribunes du Parc des Princes. L’événement est néanmoins pris très au sérieux car entre le rassemblement prévu à cette occasion et les possibilités de voir des fumigènes être craqués dans le stade, les forces de l’ordre craignent des problèmes et ont rappelé le PSG à l’ordre.

« Cette manifestation sportive présente des risques pour l'ordre public en raison de l'usage important d'engins pyrotechniques et détonants qu'envisage le groupe », a ainsi prévenu Michel Delpuech, le préfet de police de Paris. Une manière de rappeler que c’est le PSG qui est chargé de la sécurité à l’intérieur du Parc des Princes, et qu’un festival pyrotechnique démontrerait que le club de la capitale ne sait pas tenir ses supporters…