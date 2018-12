PSG : Dernier rendez-vous décisif Al-Khelaifi-Rabiot avant le divorce ?

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Tandis qu'une offre financière colossale se prépare du côté du Paris Saint-Germain afin de garder Adrien Rabiot, qui arrive en fin de contrat, Paris-United affirme ce samedi que le clan Rabiot et les dirigeants du PSG doivent se voir la semaine prochaine afin de prendre une décision finale dans un dossier de plus en plus pénible pour tout le monde. Mais le média, très bien informé lors du mercato 2017, estime que cela commence à sentir la fin de parcours pour le milieu de terrain français du Paris SG, Antero Henrique faisant tout pour le pousser vers la sortie.

En effet, le directeur sportif du PSG apparaît comme un élément anti-Rabiot. « L’idée du directeur sportif est de récolter une somme allant de 10 à 15 millions d’euros en indemnité transfert. Il ne cesse d’ailleurs d’essayer de convaincre Nasser Al-Khelaïfi de laisser partir le joueur (...) Pour rappel, le joueur exige un salaire de 10 millions d’euros par an ainsi qu’une prime à la signature du même montant. En plus du Barça, Véronique Rabiot est également en contact avec plusieurs clubs anglais. Si rien n’est acté dans ce dossier, Adrien Rabiot a encore quelques jours pour se décider. Un rendez-vous aura lieu entre le club et les représentants du joueur après le match à Belgrade mardi prochain. Le rendez-vous de la dernière chance. Contrairement aux idées reçues, c’est bien lui et non sa mère qui aura le dernier mot », précise PU, qui ne donne pas le mauvais rôle à la maman d'Adrien Rabiot, souvent soupçonnée de mal conseiller son fils.