Ce diable de Vinicius au PSG pour 150ME ‍?

Par Corentin Facy

Selon la presse espagnole, le PSG aimerait profiter de la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid pour recruter Vinicius Junior, pour qui un transfert à hauteur de 150 millions d’euros est évoqué.

Même si ce n’est pas encore officiel, la signature à venir de Kylian Mbappé au Real Madrid fait peu de doutes. Le vice-capitaine du Paris Saint-Germain a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu’il ne prolongerait pas dans la capitale française et c’est à priori sous les couleurs blanches du Real Madrid que l’international français va évoluer en 2024-2025. Certains détails restent à régler mais l’issue de ce dossier ne fait plus l’ombre d’un doute. Pour le PSG, la question est maintenant de savoir comment s’y prendre pour compenser une telle absence. Luis Enrique est plutôt favorable au recrutement d’un ailier, le coach espagnol estimant qu’il dispose déjà de deux avant-centres dans son effectif avec Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani.

C’est ainsi que selon les informations de Todo Fichajes, l’une des pistes privilégiées par l’état-major du PSG se nomme… Vinicius Junior. L’international brésilien est un cadre du Real Madrid. Encore décisif face à Leipzig mercredi soir en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, il risque néanmoins de voir son importance diminuer l’an prochain avec la venue de Kylian Mbappé, d’autant que les deux hommes évoluent exactement dans la même zone. L’un comme l’autre adorent partir du côté gauche pour rentrer dans l’axe, et terminer sur leur pied droit avec un maximum d’efficacité.

Le média espagnol affirme que le PSG rêve de profiter de la situation pour convaincre Vinicius Junior de rejoindre Paris avec une grosse augmentation salariale à la clé. Contractuellement, la clause libératoire de l’ailier supersonique du Real Madrid s’élève à 1 milliard d’euro mais en réalité, un transfert à hauteur de 150 millions d’euros est envisageable. Une telle vente permettrait à Florentino Pérez de financer à 100 % la venue de Kylian Mbappé (primes et salaire). De plus, l’attitude de Vinicius lors de certains matchs comme face à Leipzig, où il a frôlé une expulsion très bête, commence à agacer en interne au sein de la Casa Blanca. Et puisque de nombreux dirigeants merengue estiment que Vinicius et Mbappé sont incompatibles d’un point de vue tactique, cette potentielle vente est sérieusement envisagée même si le PSG devra se montrer extrêmement convaincant pour obtenir le feu vert du Real Madrid et de l’international auriverde.