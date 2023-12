PSG ‍: Départ surprise pour ce mal-aimé de Luis Enrique ‍?

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG devrait faire quelques ajustements cet hiver sur le marché des transferts. Il se dit que Nordi Mukiele pourrait aller voir ailleurs.

Au sein de l'effectif de Luis Enrique au PSG, les places sont très chères. La concurrence est rude et ne permet pas à certains joueurs de pouvoir enchainer. Nordi Mukiele compte ses minutes depuis le début de la saison. Une situation qui ne peut satisfaire le joueur, même si la Coupe d'Afrique des Nations qui se profile avec l'absence d'Achraf Hakimi pourrait lui être profitable. Du coup, des clubs européens surveillent sa situation et envisagent de faire une offre au PSG pour recruter le joueur. C'est notamment le cas de l'AC Milan.

Mukiele, départ en vue cet hiver ?

Selon Gianluca Di Marzio, les Lombards aiment en effet le profil de l'ancien joueur de Leipzig. Milan aimerait notamment se le faire prêter et va sonder le Paris Saint-Germain sur le sujet. Cependant, peu de chances que la requête milanaise aboutisse. Le club de la capitale, comme dit plus haut, aura besoin de combler l'absence d'Hakimi mais surtout, avec une fin de contrat en 2026 pour Mukiele, peu d'avantages pour Paris concernant un prêt. Ce genre de rumeurs devraient en tout cas continuer dans les prochaines semaines et aucune surprise n'est à écarter, surtout au PSG. Comme le rappelait récemment Luis Campos, le marché des transferts hivernal est un marché d'opportunités. Avec la blessure de Presnel Kimpembe, Lucas Beraldo aura une belle chance de briller. Idem pour Gabriel Moscardo et... Nordi Mukiele. S'il n'est pas la première solution de Luis Enrique, l'international français a des arguments qui jouent en sa faveur. La saison passée, Mukiele avait déjà rendu de fiers services au club de la capitale avant de se blesser.