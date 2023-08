PSG ‍: Dembélé jusqu'en 2028, c'est enfin signé

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG passe la vitesse supérieure sur le marché des transferts depuis quelques jours. Après pas mal d'attente, Ousmane Dembélé peut enfin être considéré comme un nouveau joueur francilien.

Alors que pas mal de dossiers ne sont pas encore réglés, comme ceux de Kylian Mbappé, Marco Verratti ou encore Neymar Jr, le PSG passe la seconde afin de conclure des arrivées. Cible de longue date, Ousmane Dembélé va enfin poser ses valises à Paris. Le champion du monde 2018 a accepté le challenge de Luis Enrique, qui veut en faire l'un de ses joueurs phares. Le PSG a décidé d'activer la clause de 50 millions d'euros de l'ancien Rennais. Le Barça a quelque peu rechigné à envoyer tous les documents, ce qui a retardé la signature de celui qu'on surnomme Dembouz. Mais tout est désormais bouclé...

Dembélé, le PSG touche au but

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ousmane Dembélé (@o.dembele7)

En effet, L'Equipe indique ces dernières heures qu'après avoir passé sa visite médicale, Ousmane Dembélé a signé son contrat au PSG jusqu'en 2028. S'il ne sera donc pas disponible pour jouer face au FC Lorient ce samedi soir, le Français pourrait tout de même être présenté officiellement au public du Parc des Princes. Mais une présence à Toulouse est espérée le week-end prochain pour ses grands débuts sous le maillot du club de la capitale. Ousmane Dembélé est la dixième recrue du PSG cet été, après les arrivées de Manuel Ugarte, Lucas Hernandez, Lee Kang-in, Milan Skriniar, Marco Asensio, Arnau Tenas, Cher Ndour, Gonçalo Ramos et Xavi Simons. A noter que, toujours d'après L'Equipe, le Paris Saint-Germain ne lâche pas Randal Kolo Muani et en fait même sa prochaine priorité. L'ancien Nantais veut quitter Francfort, lui aussi convaincu par le projet du club de la capitale. Cependant, le club allemand ne veut pas céder facilement le vice-champion du monde et réclamerait près de 100 millions d'euros.