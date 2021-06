PSG : Hakimi à Paris, le deal peut capoter

Dans : PSG.

Ces derniers jours, le dossier Achraf Hakimi a bien avancé pour le PSG, tout proche de trouver un accord avec l’Inter Milan.

Le transfert de l’international marocain à Paris se précise. Pour une somme avoisinant les 70 ME, le Paris Saint-Germain est proche de s’offrir le latéral droit de l’Inter Milan. Un renfort de taille pour le club de la capitale, qui cherchait un cador à ce poste après la saison mitigée d’Alessandro Florenzi. C’est en passe d’être fait avec le recrutement d’Achraf Hakimi, considéré par les spécialistes comme l’un des meilleurs joueurs du monde au poste de latéral droit. Attention tout de même à ne pas sabrer le champagne avant l’officialisation de ce transfert. Car selon les informations recueillies ce lundi par Le Parisien, un coup de théâtre n’est pas impossible dans le dossier Achraf Hakimi.

« L’affaire peut encore capoter » écrit le quotidien francilien, qui se méfie toujours de la féroce concurrence de Chelsea dans ce dossier. Et pour cause, les Blues de Thomas Tuchel font toujours d’Hakimi leur priorité, et tant que le Marocain n’aura pas officiellement signé au PSG, le club londonien fera tout ce qui est en son pouvoir pour rafler la mise au nez et à la barbe de Leonardo. « Paris a une longueur d’avance » indique néanmoins le média, qui précise qu’Achraf Hakimi est en vacances et donc libre de se déplacer pour venir passer sa visite médicale, dès que les deux clubs auront totalement finaliser leur accord. Par ailleurs, Le Parisien évoque brièvement le cas de Gianluigi Donnarumma, dont la signature au PSG n’a toujours pas été officialisée. Le gardien de l’Italie a passé avec succès sa visite médicale il y a tout juste une semaine, et les deux parties discutent du moment le plus opportun pour officialiser la signature de l’ancien gardien de l’AC Milan. Peut-être quand l’Italie ne sera plus à l’Euro…