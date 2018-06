PSG : Dembélé à Paris, le Barça répond cash

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Titulaire ce vendredi soir en équipe de France, Ousmane Dembélé a retrouvé du temps de jeu et de la confiance, avec un but à la clé et quelques actions d’éclat qui ont fait le bonheur des fans des Bleus.

Ce sont aussi ces raisons qui ont poussé le FC Barcelone à investir plus de 100 ME sur lui l’été dernier, afin de compenser le départ de Neymar et recruter un autre joueur extrêmement prometteur. La première saison du Français a clairement été décevante, mais pas au point de voir le club catalan le laisser filer. Alors que les rumeurs de transfert à son sujet commencent à s’empiler, avec notamment un possible petit coup de folie du PSG pour faire revenir l’ancien rennais en Ligue 1, le président du champion d’Espagne a mis un terme à cette possibilité dans un entretien à ESPN.

« Dembélé est un très jeune joueur, et un joueur très talentueux que nous avons, et dont nous attendons forcément beaucoup. Il a su démontrer au long de la saison qu'il était un bon joueur. Ce n'est pas facile de jouer à Barcelone la première année, parce que le jeu est différent de partout ailleurs. Mais après une année, je suis sûr que nous allons voir Dembélé à un très haut niveau l'an prochain », a estimé Josep Maria Bartomeu, qui ne veut pas laisser tomber sa recrue au bout d’une première année décevante. Il faut dire que Dembélé s’est engagé à Barcelone sur le long terme, et que son décollage pourrait bien finir par faire mal quand on connaît son énorme potentiel.