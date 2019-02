PSG : Défaite à l'OL, Neymar blessé... Tuchel garde la pêche avant MU

Dans : PSG, Ligue 1, OL, Ligue des Champions.

Thomas Tuchel, entraîneur du PSG, après la première défaite en L1 contre l'OL (1-2) : « Je m’attendais à ce match compliqué. Lyon a beaucoup de qualité. Ça a été une première mi-temps très compliquée, durant laquelle on a perdu beaucoup de ballons faciles. On a pris beaucoup de mauvaises décisions et spécialement dans les moments clés. On a manqué de précision. L'OL a joué avec beaucoup de courage. Mais en deuxième période, on a fait une bonne performance, avec beaucoup d'occasions. Je suis satisfait, même si je n'aime pas du tout ce résultat... De l'inquiétude avant MU en Ligue des Champions ? Non, je ne suis pas du tout inquiet. Lyon a réussi des choses grâce à nos erreurs. Il faut qu'on soit plus attentif en défense, avec plus d'agressivité aussi. Plus dur sans Neymar ? Forcément oui. C'est un grand joueur, précieux entre les lignes, il crée beaucoup d'occasions, mais il est blessé. Contre l'OL, on n'a juste pas été assez décisif quand il le fallait », a-t-il lancé sur Canal+.