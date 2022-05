PSG : De Jong priorité de Paris, le Barça excédé par le Qatar !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Déjà très intéressé par Frenkie De Jong il y a trois ans, le PSG souhaite toujours recruter le milieu néerlandais du FC Barcelone.

En juillet 2019, le Paris Saint-Germain était proche de rafler la mise dans le dossier Frenkie De Jong, lequel sortait d’une saison exceptionnelle en Ligue des Champions avec l’Ajax Amsterdam. C’est finalement au FC Barcelone que le milieu de terrain néerlandais a atterri pour une somme record de 86 millions d’euros. Trois ans plus tard, le PSG ne s’est toujours pas remis de cet échec sur le marché des transferts. Et tandis que Barcelone se trouve maintenant dans une situation financière délicate, le Paris Saint-Germain a l’intention de tenter à nouveau sa chance pour recruter Frenkie De Jong, selon les informations d’El Chiringuito. Le média espagnol croit savoir que le PSG a d’ores et déjà manifesté son intérêt de façon officielle à l’état-major du FC Barcelone pour son stratège néerlandais.

De Jong entre le PSG et Manchester United ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Frenkie de Jong (@frenkiedejong)

Pièce maîtresse de Xavi à Barcelone cette saison, Frenkie De Jong fait l’objet de plusieurs rumeurs en Catalogne ces dernières semaines. Certains médias indiquent que Barcelone compte sur la vente du Néerlandais pour renflouer ses caisses tandis que d’autres bruits de couloir indiquent que Xavi souhaite absolument conserver son joueur et que le départ de Frenkie De Jong mettrait le FC Barcelone dans une colère noire. Quoi qu’il en soit, le Paris Saint-Germain a bien l’intention de faire le maximum pour recruter le Néerlandais, que cela plaise ou non à Xavi et à Joan Laporta.

Le Barça préfère MU au Paris SG

Également intéressé par Frenkie De Jong au mercato, Manchester United a un temps d’avance mais le PSG pourrait profiter de sa puissance financière illimitée pour rafler la mise. Du côté de Barcelone, il est clair qu’en cas de départ du joueur, on fera son maximum pour qu’il rejoigne Manchester United plutôt que Paris. Et pour cause, les relations sont glaciales entre le PSG et Barcelone depuis l’épisode Neymar, tandis que la signature inattendue de Lionel Messi dans la capitale française n’a pas apaisé les choses.

De Jong prend la parole

🗣️ @DeJongFrenkie21 ontkent de geruchten over een vertrek uit Spanje.



"Het liefst blijf ik gewoon bij Barcelona" pic.twitter.com/K5LoyFGKxy — ESPN NL (@ESPNnl) May 31, 2022

Devant l'amplitude de cette rumeur, De Jong en personne a décidé de prendre la parole dans les colonnes d'ESPN pour faire le point sur sa situation. « Le club ne m’a rien dit, ils ne m’ont parlé de rien sur la situation financière et ne m’ont rien proposé. Je préfère rester à Barcelone. Je l’ai déjà dit. Barcelone est le club de mes rêves depuis que je suis petit. Je n’a jamais regretté mon choix même si j’aurais aimé remporter plus de titres. A moins qu’il y a des choses que je ne sache pas, mais je ne le pense pas », a fait savoir celui qui est évalué à 85 millions d'euros par le FC Barcelone. Peut-être aussi une des raisons pour lesquelles le club catalan aimerait s'en défaire, afin de récupérer une grosse somme d'argent au passage. Et ensuite avoir les fonds pour aller chercher Robert Lewandowski au Bayern Munich.