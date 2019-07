PSG : Dans l’ombre des stars, Diaby n’en pouvait plus

Dans : PSG, Mercato.

Transféré au Bayer Leverkusen pour 15 M€, Moussa Diaby semblait pourtant en mesure de grappiller du temps de jeu au Paris Saint-Germain.

L’ailier de 20 ans sort d’un exercice à 34 matchs toutes compétitions confondues, et ses performances encourageantes laissaient entrevoir un rôle intéressant la saison prochaine. Bien sûr, l’international U20 français aurait dû se contenter de jouer les doublures, ce qu’il n’était pas prêt à accepter. « J'aurais aimé rester à Paris, mais il aurait fallu que mon niveau de jeu s’améliore considérablement, a confié Diaby à Goal. Je suis un jeune joueur qui a un besoin urgent de jouer régulièrement. Je veux m'améliorer le plus rapidement possible. »

« J'ai donc cherché ailleurs et je ne voulais pas repartir en prêt, a expliqué l’ancien joueur de Crotone. Je voulais faire partie d’une équipe qui, comme le PSG, possède beaucoup de possession de balle, de bons joueurs et qui me donne l’opportunité de devenir un titulaire régulier. J’aurais dû encore attendre pour ça à Paris, probablement trop longtemps. Leverkusen m'offre de grandes opportunités à cet égard, et cela dans un grand club allemand qui joue en Ligue des Champions. » Des critères incompatibles avec les promesses de l’entraîneur parisien.

Diaby remercie Tuchel

« Thomas Tuchel voulait que je reste, a-t-il raconté. Il m'a promis que je me développerais bien avec lui et qu'il me donnerait du temps de jeu. Tout ce qu’il m’a dit m’est arrivé, même pour beaucoup d'autres jeunes joueurs. Ce n’était pas suffisant pour que je sois un titulaire régulier, mais la situation était encore très différente sous Unai Emery. Tuchel a cru en moi dès le début. Sans lui, je n’aurais jamais pu me rendre à Leverkusen et en Bundesliga aussi rapidement. » Si l’Allemand souhaitait garder Diaby, le PSG s’est empressé de conclure sa vente pour éloigner la menace du fair-play financier.