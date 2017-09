PSG : Daniel Riolo taille Verratti et Emery

Dans : PSG, Ligue 1, MHSC.

Après le premier accroc de la saison du Paris Saint-Germain, qui n'a ramené qu'un triste résultat nul et vierge de Montpellier ce samedi après-midi (0-0), les critiques fusent. Parmi les principales cibles, on retrouve Marco Verratti, auteur d'un match mitigé pour son retour de suspension en L1, et Unai Emery, coupable d'avoir fait les mauvais choix. C'est en tout cas l'avis tranché de Daniel Riolo.

« Le niveau de Verratti ? Emery va ouvrir les yeux et le sortir ? En fait, ils sont tous mauvais... Depuis 2011, Ancelotti, Blanc, et maintenant Emery, on en a vu mille des matches comme ça du PSG ! », a lancé, sur Twitter, le journaliste de RMC, qui estime donc que Paris n'arrive toujours pas à progresser dans ces matchs contre des équipes défensives regroupées en bloc bas. Et c'est un problème, même si le PSG garde la tête du championnat...

Le niveau de Verratti ???

Emery va ouvrir les yeux et le sortir ? — Daniel Riolo (@DanielRiolo) 23 septembre 2017

En fait ils sont tous mauvais... — Daniel Riolo (@DanielRiolo) 23 septembre 2017