PSG ‍: Daniel Riolo supplie Luis Enrique de copier Gasset

La gestion de Kylian Mbappé par Luis Enrique continue de rendre fou Daniel Riolo, lequel a pris l’exemple de Jean-Louis Gasset pour prouver que l’entraîneur du PSG était sur la fausse route.

Après avoir remplacé Kylian Mbappé à l’heure de jeu contre Rennes puis à la mi-temps face à Monaco, Luis Enrique a pris la décision de se priver de l’international français au coup d’envoi du match contre le Stade de Reims, dimanche au Parc des Princes. Le capitaine des Bleus est entré à un quart d’heure de la fin, et Paris a concédé le nul sans briller (2-2). La gestion de Kylian Mbappé continue d’interroger, d’autant que l’attaquant de 25 ans a livré une prestation remarquable en Ligue des Champions contre la Real Sociedad avec un doublé en huitième de finale retour. Depuis que Kylian Mbappé a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi son départ en fin de saison, il ne fait plus partie des plans de Luis Enrique, tout du moins en championnat. Une énormité aux yeux de Daniel Riolo, qui considère au contraire que le Paris Saint-Germain devrait profiter des derniers instants de « KM7 » au club.

« Les gens qui défendaient Neymar ou Verratti coûte que coûte, qui pleuraient de la politique du club et des déboires européens, sont complètement égarés, ne comprennent plus rien. Ces gens-là se disent que Luis Enrique veut affirmer son autorité et que cela justifie tout. A quel moment l’autorité du coach doit avoir aussi peu de sens ? Depuis quand un entraîneur qui n’est là que depuis six mois passe à ce point devant le meilleur buteur de l’histoire du club ? Ce n’est pas car tu es le coach que tu as tous les droits. Au nom de quoi un mec qui est là depuis sept mois et qui n’a rien fait pour le club a tous les droits ? S’il avait toujours fonctionné comme ça, je le défendrais. Mais sa volte-face est liée à la non-prolongation de Mbappé, c’est de la politique grotesque » a analysé Daniel Riolo dans l’After Foot avant de poursuivre en prenant en exemple la gestion de Pierre-Emerick Aubameyang à l’OM par Jean-Louis Gasset.

« Luis Enrique fait partie des entraîneurs qui ne supportent pas la supériorité d’un joueur. Si on me prouve clairement que le collectif est plus rodé sans Mbappé… je veux bien. D’ailleurs selon Luis Enrique, Gasset doit être un abruti à 100 % car il a déclaré que Aubameyang était le joueur, la vedette et qu’il faisait l’équipe autour de lui. Lui c’est donc un idiot ? Luis Enrique a un tampon fils spirituel de Guardiola qui lui donne une intelligence supérieure. Je veux bien admettre que c’est un entraîneur qui fera plus de choses que Gasset dans sa carrière, mais de là à considérer que Gasset dit une énormité et que c’est un abruti, et Luis Enrique qui serait une lumière, non ! » estime le journaliste, qui adorerait voir Luis Enrique raisonner de la même manière que Jean-Louis Gasset, en faisant son équipe en fonction de son meilleur joueur. Ce n'est toutefois pas près d’arriver avec le coach du PSG.