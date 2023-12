PSG ‍: Daniel Riolo humilie Marquinhos pour clôturer 2023

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Daniel Riolo n’est pas un grand fan de Marquinhos et il n’a pas manqué de le faire savoir au moment de commenter la signature au PSG de son jeune compatriote Lucas Beraldo.

Dans les semaines à venir, la défense centrale du Paris Saint-Germain pourrait être de nouveau 100 % brésilienne comme à l’époque de Thiago Silva et de Marquinhos. Le second est toujours là et il pourrait faire la paire avec Lucas Beraldo, recruté en provenance du Brésil pour 20 millions d’euros et jugé comme un joueur très prometteur. Milan Skriniar est toujours là mais l’international slovaque n’a pas convaincu tout le monde, principalement en raison de son gros manque de vitesse.

Luis Enrique pourrait donc se laisser tenter par une défense composée de Marquinhos et de Lucas Beraldo en fonction de l’acclimatation du nouveau joueur parisien en France. Mais le leadership du capitaine du PSG pose question dans ce binôme selon Daniel Riolo, lequel a de gros doutes sur l’ancien joueur de l’AS Roma. Dans l’After Foot sur RMC, le journaliste a regretté que Marquinhos ne soit pas capable d’assumer un véritable rôle de patron au sein du Paris Saint-Germain en dépit de sa grande expérience.

« Beraldo, je veux bien qu’il joue en défense centrale mais si c’est pour jouer avec Marquinhos qui a déjà du mal à se donner confiance à lui-même… Il aurait fallu qu’il joue avec un patron. S’il joue avec un patron, il y a un truc à faire car il a 18 ans et selon ce que l’on dit, il est très talentueux. Honnêtement, cette défense centrale moi j’y mettrais Lucas Hernandez car lui il est costaud dans l’axe. Mais il faut un latéral gauche et je n’ai pas l’impression que l’on va récupérer Nuno Mendes rapidement à son meilleur niveau. Le problème avec Marquinhos, c’est qu’on n’arrive pas à savoir où il en est car les matchs importants de cette saison ne sont pas encore arrivés. Quand il y a eu les gros en Ligue des Champions, il n’a jamais dégagé l’attitude du patron et d’ailleurs, je ne sais pas s’il sait où est le costume de patron. Il l’a laissé au pressing il y a cinq ans et il ne l’a jamais récupéré » a commenté Daniel Riolo, qui attend beaucoup plus de Marquinhos que ce soit dans ses prestations individuelles mais également dans le leadership qu’il doit dégager au sein de l’équipe et auprès de ses coéquipiers. Comme chaque saison, ce sont les 8es de finale de la Ligue des Champions qui seront le juge de paix pour le défenseur brésilien mais Daniel Riolo est peu optimiste au vu des performances de Marquinhos lors des matchs de poules de Ligue des Champions à l’extérieur cette saison.