PSG : Daniel Riolo fixe le prix de Mbappé, le Qatar va hurler

Le mercato approche et en Espagne, on rêve toujours d’un hypothétique transfert de Kylian Mbappé vers le Real Madrid.

Florentino Pérez et Zinedine Zidane semblent pourtant s’être fait une raison. Sauf tremblement de terre et improbable retournement de situation, l’attaquant du PSG ne quittera pas la France avant l’été 2021 au plus tôt. Néanmoins, le Paris Saint-Germain ne devra pas retenir coûte que coûte son prodige de 21 ans si ce dernier prend la décision de s’en aller au Real Madrid. C’est tout du moins l’avis exprimé par Daniel Riolo, lequel estime qu’en cas d’offre à 150 ME transmise par le club merengue, alors Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi devraient se résoudre à laisser filer Kylian Mbappé. Un prix qui fera sans doute tousser la direction parisienne, le Parisien étant estimé à plus de 200 ME actuellement.

« On adore tous Kylian Mbappé. Le mec tortille pour aller au Real Madrid. Ok Kylian, aucun problème, on va demander au Real Madrid s’ils peuvent mettre 150 millions. Ils peuvent ? Au revoir, avec 150 millions, tu peux trouver un autre joueur. Imagine, tu as une meuf et elle te dit qu’elle a des vues sur le mec du deuxième. Tu vas lui dire de discuter avec lui au deuxième ? Il ne faut pas toujours essayer de les convaincre. Tu ne vas pas retenir tout le monde à chaque fois à coup d’oseille. Quand tu es un grand club, tu dois trouver des remplaçants sinon, un jour ou l’autre, tu le reprends dans la gueule » a indiqué le journaliste de RMC, convaincu que le Paris Saint-Germain ne ferait pas automatiquement une mauvaise opération en se séparant de Kylian Mbappé contre un chèque de 150 ME. Reste à voir ce qu’en pensent les dirigeants et les supporters parisiens…