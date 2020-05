PSG : Ce cliché sur Mbappé, Pierre Ménès ne le supporte plus

Dans : PSG.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé ne devrait pas quitter le Paris Saint-Germain lors du prochain mercato.

En dépit de l’intérêt toujours plus fort du Real Madrid à son égard, l’international tricolore va rester au moins une saison supplémentaire à Paris. Mais à l’été 2021, l’attaquant du PSG sera à un tournant de sa carrière. Aura-t-il prolongé son contrat avec le club de la capitale, ou sera-t-il tenté par un départ au Real Madrid ? Interrogé à ce sujet par Paris-Team, le journaliste Pierre Ménès estime que toutes les options sont sur la table. Mais assurément, il ne sera pas facile pour le PSG de faire signer à Kylian Mbappé une prolongation de contrat. Pour le chroniqueur du Canal Football Club, le dossier sera par exemple plus corsé que celui concernant l’avenir de l’autre star du club, Neymar.

« Il n'ira pas au Real Madrid cette année parce que le Real Madrid n'a pas les sous. Le PSG a désormais un an pour le faire prolonger mais cela va dépendre du parcours du club en C1. Je pense que Kylian Mbappé a envie de gagner la Ligue des Champions avec le PSG car avec son mode de raisonnement et son ambition perpétuelle c'est plus beau de la gagner avec le Paris Saint-Germain qu'avec le Real Madrid. Il a 21 ans et il a tout le temps pour y arriver. Vous ne connaissez pas Kylian Mbappé ! On ne lui met pas la pression. Ce gamin ignore cela surtout celle en dehors du terrain, il n’en a rien à faire car c'est lui qui décide contrairement à ce que l'on pense ce n'est pas son entourage. Une prolongation ? C'est une possibilité, mais j'en suis moins sûr que Neymar » a confié Pierre Ménès, qui tient bien à faire comprendre que dans le clan Mbappé, c'est Kylian qui a les commandes, et non son père et son avocate, comme cela peut parfois être avancé, notamment dans la presse espagnole.