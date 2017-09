PSG : Daniel Riolo fait la remarque qui fâche après PSG-Bayern

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Oui le Paris Saint-Germain a balayé le Bayern Munich (3-0), mais le club bavarois a eu l'initiative du jeu sans toutefois jamais réussir à prendre à défaut la défense du PSG malgré des statistiques incroyables au Parc des Princes (18 corners à 1, 58% de possession pour le Bayern). Pour Daniel Riolo, même si le résultat est là, il faudra probablement que Paris fasse très attention si un jour une équipe efficace profite de toutes ces situations.

« C’est un résultat fou. Positif. Mais il se passera quoi si le PSG se fait ainsi dominer contre une équipe efficace? Ok ok, c’est pas le moment de poser cette question, mais face à un tel match qui ne s’est pas demandé ça ? 17 corners pour le Bayern, 1 seul pour le PSG alors qu’on est à la 75e ! Ça n’arrive pas souvent à Paris. Peu à peu, la domination du Bayern ne perturbe plus Paris. L’inquiétude disparaît. A 3/0, le Bayern s’éteint. Le PSG termine en mode gala. On oublie les longues séquences de domination du Bayern pour ne retenir que cette victoire étonnante dans sa forme. Le PSG pourra faire mal à tout le monde. Pour ce qui est de l’équilibre global, je demande à revoir ça plus tard… », prévient Daniel Riolo.