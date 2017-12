PSG : Daniel Riolo confirme un transfert imminent au mercato

Dans : PSG, Mercato.

C’est annoncé et c’est même chaudement recommandé, il y aura du mouvement à Paris cet hiver. Le club de la capitale se doit de faire un peu de place dans son effectif, et ce sera le cas en vendant un ou deux joueurs majeurs pour aider à faire passer son été dépensier. Premier visé, Angel Di Maria, qui ne cache plus son mal-être et peut déjà préparer ses valises. Un changement de cap confirmé par Daniel Riolo, pour qui l’attaquant argentin est déjà parti dans sa tête. L’occasion pour le consultant de RMC de dresser un bilan plutôt négatif du passage de l’ancien Red Devil dans la capitale, en dehors du match aller face à Barcelone la saison passée où il avait brillé.

« Dans l’histoire d’un club, il y a des joueurs qui passent qui sont plus ou moins marquants que d’autres. Di Maria, cela n’aura pas tout le temps fonctionné, par intermittence, oui, mais c’est tout. On ne retiendra que ça. Il va partir à noël. Il y a un contexte dans lequel le PSG doit vendre des joueurs et on peut également comprendre que Di María ait envie de jouer ailleurs et qu’il n’ait pas envie d’être remplaçant. Il a le droit de dire qu’il a envie de partir et en plus ça arrange le PSG qu’il s’en aille, alors tout le monde est content, il n’a pas un profil à être remplaçant. Il va partir et cela n’aura pas été forcément une réussite au PSG, il aura fait une poignée de bons matchs, notamment un dont on se souviendra. Quand Neymar et Mbappé sont recrutés à ce prix-là cet été, il sait très bien qu’il ne sera plus titulaire quoiqu’il fasse », a expliqué Daniel Riolo, pour qui Di Maria a totalement perdu espoir de revenir dans le 11 de départ pour les gros matchs.