PSG : Daniel Alves se barre, une première conséquence au mercato !

Dans : PSG, Mercato.

Le timing a beaucoup surpris, mais Daniel Alves a pris sa décision et l’a fait savoir.

Vexé de ne pas se voir proposer une prolongation de contrat de deux ans, le défenseur brésilien a profité de la Copa America pour faire savoir à distance qu’il ne continuerait pas l’aventure au PSG. Son contrat se terminant, il partira donc libre, possiblement vers l’Angleterre où il a fait savoir qu’il avait de nombreuses touches. Quelles conséquences donc pour le marché des transferts du PSG ? Pas de trop lourdes car le Paris Saint-Germain ne recrutera pas un joueur spécifique pour remplacer l’ancien barcelonais. Ce dernier n’était plus vraiment utilisé à son poste premier, mais servait surtout de joueur multitâches à Thomas Tuchel en fonction des absences et des changements tactiques.

Résultat, pour le poste spécifique de latéral droit, la concurrence sera plus claire. Le jeune Colin Dagba entrera pleinement dans la rotation, et Thomas Meunier retrouvera très certainement un temps de jeu bien plus important. C’est la principale conséquence du départ de Daniel Alves pour The Express, qui annonce qu’Arsenal peut oublier le latéral belge, qui aurait certainement quitté le club si jamais Daniel Alves avait prolongé. Désormais, Thomas Meunier, malgré sa situation contractuelle précaire avec une dernière année de contrat restante, entend bien saisir à nouveau sa chance et rester au PSG, ce qui était son premier choix pour cet été.