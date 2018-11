PSG : Daniel Alves aligné contre Liverpool, un journaliste hurle d'avance

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Daniel Alves a fait son retour à la compétition samedi lors de PSG-TFC, le défenseur brésilien évoluant 21 minutes sur la pelouse du Parc des Princes six mois après sa grave blessure et son opération au genou. Mais de là à imaginer une présence de Daniel Alves contre Liverpool, il y a un pas que Sébastien Tarrago se refuse à faire. Pour le journaliste de L'Equipe, il serait tout à fait incroyable et presque scandaleux que Thomas Tuchel aligne le joueur brésilien dans un match aussi important que celui face aux Reds.

Et Sébastien Tarrago de s'expliquer. « Vous vous rendez compte que le PSG va jouer contre Liverpool et qu’avant qu’il soit blessé on avait déjà des doutes sur la capacité à Dani Alves de répondre encore à l’intensité des matches de très haut niveau et face à la vitesse. Et là, vous voulez le mettre face à Mané, Firminho et compagnie, cela peut aller dans tous les sens, et lui revient d’une blessure extrêmement grave où même les joueurs plus jeunes mettent souvent six mois ou un an à revenir. Le faire jouer serait un défi à la science, et qu’il soit très très bon face à Liverpool ce serait formidable mais ce serait aussi un autre défi à la science. Ce serait un pari insensé. Aujourd’hui Thomas Meunier est meilleur, on ne parle plus du Daniel Alves d’il y a quatre ans (...) Il me fascinait à Barcelone, mais bon ça ne suffit plus », a lancé le journaliste, qui ne pense pas crédible que le coach du Paris Saint-Germain prenne ce risque.