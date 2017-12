PSG : Dani Alves rigole presque de « ce petit accident »

Dans : PSG, Ligue 1, RCSA.

Suite à la défaite du Paris Saint-Germain contre Strasbourg samedi (1-2), Dani Alves a tenté de dédramatiser la chose.

Ce PSG version 2017-2018 voulait battre tous les records en Ligue 1. Mais ce ne sera finalement pas le cas puisqu'à cause de sa première défaite de la saison à Strasbourg, le club de la capitale ne battra pas le record d'invincibilité de 32 matchs sans défaite du FC Nantes 1994-1995. Un revers qui fait mal à toute l'équipe d'Unai Emery, qui se serait bien passée de cela. Mais au final, cette première défaite après 16 journées de L1 n'est pas très grave puisque Paris reste leader avec une petite dizaine de points d'avance. Et celle-ci sera peut-être même un mal pour un bien, comme l'affirme Dani Alves.

« Dans ma vie, j'ai appris que tout n'était pas toujours rose. Mais malgré ce jour difficile, nous sommes bien. Nous n'avons pas réussi à transformer nos occasions en buts. Mais ce genre de choses arrive. Aujourd'hui, ce n'est qu'un accident de travail. Il n'y a pas grand-chose à expliquer. Je pense que c'était un match difficile. Nous n'avons pas été constants et nous en avons payé le prix. Nous n'avons pas réussi à inscrire un but rapidement. Mais ce sont des choses qui arrivent, des accidents. Comme je l'ai dit, tout n'est pas toujours rose. Parfois, il y a des obstacles sur le chemin. Nous n'allons pas changer. Il faut juste essayer de progresser encore plus », a lancé, en zone mixte, le latéral droit du PSG, qui aura donc à cœur de prouver que cette défaite en Alsace n'était qu'un petit passage à vide, et ce dès mardi prochain contre le Bayern Munich en Ligue des Champions.