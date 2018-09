PSG : Dani Alves recadre Neymar et Mbappé, c'est musclé

Dans : PSG, Ligue 1.

Blessé depuis la finale de la Coupe de France au printemps dernier, Daniel Alves reprend doucement le chemin de l’entrainement et espère une reprise en novembre.

Mais s’il n’est pas sur le terrain, le Brésilien a tout de même son mot à dire dans un vestiaire où il figure clairement parmi les leaders. C’est lui qui avait un peu mis le feu au « pénaltygate » entre Neymar et Cavani avant de tenter de rabibocher les deux compères la saison passée. Cette fois-ci, il a annoncé dans la presse brésilienne qu’il avait pris Neymar dans un coin pour lui dire sa façon de penser et l’aider à changer sa façon de se comporter sur le terrain.

« Certaines choses sont arrivées dans sa vie pour qu’il mûrisse. Ces choses qui vous font prendre conscience que vous devez travailler pour devenir une meilleure personne et un meilleur professionnel. Quand les choses ne sont pas parfaites, vous devez progresser, vous améliorer, vous réinventer. J’ai beaucoup discuté avec Neymar à ce sujet. Je pense qu’il en est conscient. Quand vous commencez à devenir un homme, vos décisions et votre attitude sont plus posées, plus fortes. Je n’ai aucun doute, c’est ce qu’il va se passer pour lui. Je dis toujours que quand une ou deux personnes critiquent, ça peut être un acharnement. Mais quand c’est tout le monde qui vous dit ça, c’est que vous êtes en train de faire une erreur. L’heure a sonné pour qu’il se réinvente, s’améliore », a livré le défenseur parisien, dont les conseils semblent avoir fonctionné, Neymar étant revenu beaucoup plus posé après sa Coupe du monde chaotique. Mais son compatriote n’est pas le seul à avoir été « victime » des analyses de l’ancien sévillan, qui a tenu à recadrer également Kylian Mbappé.

« Je pense qu’avoir un champion du monde dans votre équipe vous apporte plus de respect, notamment chez les adversaires. Chacun a son rôle à jouer, mais il ne faut pas oublier le collectif. Même si vous avez été champion, si personne ne va dans le sens de l’équipe, personne n’atteindra ses objectifs. J’ai eu une discussion avec Mbappé, et ça fait partie des choses que je lui ai dites. Son défi, c’est de continuer à être champion parce que quand vous gagnez une Coupe du Monde, c’est le top pour un athlète et il l’a fait en étant très jeune. C’est un grand défi pour lui : continuer à gagner pour écrire l’histoire. C’est un jeune très conscient et sa famille ne va pas le laisser s’égarer en route. Nous sommes aussi ici pour l’aider », a confié à Globo Esporte un Daniel Alves bien décidé à souder et motiver le vestiaire parisien pour connaître une grande saison.