PSG : Dani Alves exige un mercato de feu sinon il part de Paris !

En fin de contrat à l’issue de la saison, Daniel Alves va-t-il prolonger avec le Paris Saint-Germain ?

Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, cette prolongation tarde à être officialisée par le club de la capitale. Et pour cause, c’est en fait Dani Alves qui hésite à signer un nouveau bail avec le champion de France en titre, selon les informations obtenues par Le Parisien. En effet, l’international brésilien souhaite avoir une meilleure visibilité sur l’avenir sportif du club, et connaître les éventuels changements qui pourraient s’opérer durant l’intersaison, avant de prendre une décision définitive.

Dani Alves veut des changements au PSG

« En privé, il lui arrive ainsi de regretter le manque de caractère de ses coéquipiers, les plus expérimentés comme les plus jeunes. Et de plaider pour une régénération de l'effectif, quitte à opérer quelques choix radicaux » précise le quotidien régional, qui sous-entend ainsi clairement que Dani Alves ne prolongera pas au Paris Saint-Germain si Nasser Al-Khelaïfi n’effectue pas des choix radicaux cet été. Reste à savoir si le président francilien écoutera Dani Alves, qui fût l’une des satisfactions dans le camp du PSG lors du match aller face à Manchester United, mais beaucoup moins au retour. Et qui pourrait avoir un rôle encore plus important l’an prochain, Thomas Meunier étant plus que jamais sur le départ.