PSG : Dani Alves déclenche l'opération Alexis Sanchez au PSG !

Avec trois attaquants candidats au Ballon d'Or (Neymar, Mbappé et Cavani), le Paris Saint-Germain pourrait s'estimer suffisamment musclé sur le plan offensif. Mais pour Daniel Alves, la signature d'Alexis Sanchez ne serait pas superflue lors du prochain mercato. Interrogé en marge du match Brésil-Chili (3-0), le défenseur du PSG a reconnu qu'il était favorable à la venue de l'attaquant d'Arsenal.

Même s'il n'a pas trop osé en parler directement mardi soir avec Alexis Sanchez, lequel n'ira pas au Mondial le Chili étant éliminé, Daniel Alves a joué carte sur table. « Si j’ai parlé à Alexis Sanchez ? Non, parce que je sais à quel point il doit être dégoûté. Et je ne voulais pas que mon professionnalisme soit remis en cause. S’il va venir au PSG ? C’est une possibilité. Il est convoité par plusieurs clubs. Je serai content où qu’il aille. Mais si c’est avec nous, c’est mieux », a reconnu l'ancien barcelonais, qui sait être convaincant puisqu'on lui a prêté un rôle décisif dans la venue de Neymar au Paris Saint-Germain.