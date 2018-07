PSG : Dani Alves chuchote une idée à l'oreille de Nasser Al-Khelaifi

Dans : PSG, Ligue 1.

Gravement blessé lors de la finale de la Coupe de France avec le Paris Saint-Germain, Daniel Alves a renoncé la mort dans l'âme au Mondial avec le Brésil. Mais la carrière du défenseur n'est pas terminée, puisqu'à 35 ans il a encore une année de contrat avec le PSG. Et selon Paris-United, Daniel Alves ne semble pas du tout vouloir quitter la capitale, contrairement à certaines rumeurs qui le renvoyaient en Espagne.

Car pour le média spécialisé dans le Paris Saint-Germain, le défenseur brésilien a bien l'intention de rester encore quelques années à Paris et pas uniquement pour jouer au football. « Et alors que le joueur et son épouse se plaisent dans la plus belle ville du monde, et il va avoir l’occasion de la connaître encore plus. En effet, Daniel Alves souhaite devenir dirigeant du Paris Saint-Germain et intégrer l’organigramme du club à la fin de sa carrière. Le poste restant encore à définir », affirme PU. Reste que le Paris Saint-Germain ne peut pas non plus garder dans son staff l'ensemble des joueurs qui souhaitent rester dans la capitale française, mais le désir de Daniel Alves de s'investir plus longtemps au PSG est forcément arrivé directement aux oreilles de Nasser Al-Khelaifi. Au patron qatari du Paris SG de trancher..