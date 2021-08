PSG : Da Fonseca, Messi, Duluc, Riolo entre dans la bataille

Dans : PSG.

Présent lors de la conférence de presse de présentation de Lionel Messi au PSG, Omar Da Fonseca n’a pas pu masquer son enthousiasme et sa joie.

Le consultant de BeInSports s’est totalement lâché à la fin de la conférence de presse de Leonardo, Nasser Al-Khelaïfi et Lionel Messi en scandant le nom du nouveau n°30 du Paris Saint-Germain. Cette démonstration de joie a provoqué quelques critiques, certains internautes estimant qu’un consultant se devait de rester un minimum objectif. Mais Omar Da Fonseca, ancien Argentin du PSG, ne pouvait pas rester de marbre devant la signature de Lionel Messi dans la capitale tricolore.

Concernant la polémique Da Fonseca. Si un journaliste applaudi en conf’, c déplorable ! Mais Omar n’a jamais caché sa passion pour Messi pour le jeu. Il y avait aussi un peu de patriotisme dans sa réaction ! Un peu de bienveillance ne serait pas du luxe. Polémique bidon donc ! — Daniel Riolo (@DanielRiolo) August 12, 2021

Et sur son compte Twitter, Daniel Riolo a totalement défendu l’analyste de la Liga en rappelant qu’un peu de bienveillance et de joie de vivre ne faisaient de mal à personne en ces temps troubles. « Concernant la polémique Da Fonseca. Si un journaliste applaudi en conf’, c déplorable ! Mais Omar n’a jamais caché sa passion pour Messi pour le jeu. Il y avait aussi un peu de patriotisme dans sa réaction ! Un peu de bienveillance ne serait pas du luxe. Polémique bidon donc ! » a publié Daniel Riolo, défendant son confrère au détour d’un tweet qu’Omar Da Fonseca saura apprécier à sa juste valeur.

Omar Da Fonseca : « Laissons-nous aller ! »

Face aux critiques, le consultant de BeInSports s’est d’ailleurs défendu dans L’Equipe. « Désolé, mais quand on me touche sur ce terrain émotionnel, je ne me retiens pas. Par moments, en France, on est assez froid... Mais mince, c'est historique ! De voir Messi assis ici, avec le maillot de Paris. Laissons-nous aller » a notamment expliqué Omar Da Fonseca, qui aura donc maintenant le plaisir de voir Lionel Messi évoluer en Ligue 1 sous les couleurs du PSG. Le consultant de BeinSports ne le commentera plus en revanche en Liga, le championnat qu’il traite au quotidien avec son compère Benjamin Da Silva.