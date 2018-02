PSG : Critiqué en interne, Thiago Silva a failli perdre son brassard

Dans : PSG, Ligue 1.

Souvent fébrile lors des grands rendez-vous en club comme en sélection, Thiago Silva est loin de faire l’unanimité chez les observateurs. Et c’est aussi le cas au sein du Paris Saint-Germain.

En interne, beaucoup pointent du doigt sa personnalité « introvertie et peu fédératrice », relaye le quotidien Le Parisien. Et bien sûr, sa fragilité émotionnelle pose également problème. Même l’entraîneur Unai Emery a été déçu par son défenseur central, notamment lors de la remontada du FC Barcelone. Au Camp Nou, Thiago Silva avait fait descendre le bloc parisien contre la volonté de son coach. Du coup, le club de la capitale, à la demande du technicien, a envisagé de confier le brassard de capitaine à Marquinhos ou à Edinson Cavani. Et de recruter un autre défenseur central.

Finalement, aucune décision n’a été prise, peut-être grâce au président Nasser Al-Khelaïfi, très voire trop proche de son cadre selon certains. Mais surtout grâce aux arrivées de Daniel Alves et Neymar qui ont renforcé le clan brésilien du PSG. Pas de quoi convaincre tout le monde dans le vestiaire. « Certains capitaines sont aimés, d’autres sont respectés. Thiago, ce n’est ni l’un ni l’autre », a confié un ancien Parisien au média régional. Autant dire que l’ancien Milanais n’a pas intérêt à craquer face au Real Madrid en Ligue des Champions...