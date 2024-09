PSG ‍: Critiqué de partout, Luis Enrique ne changera jamais

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a déçu samedi en Ligue 1 sur la pelouse du Stade de Reims. La méthode de Luis Enrique commence à en irriter pas mal dans la capitale française.

L'été dernier au mercato, le PSG a décidé de ne pas faire de folies, avec seulement quatre nouvelles têtes. De quoi inquiéter pas mal de fans et observateurs dans la capitale, eux qui auraient voulu que Paris ait un effectif étoffé pour faire face à une saison éreintante. Mais Luis Enrique voulait avant tout de la continuité. Pour le moment, le PSG réussit son début de saison. Du moins d'un point comptable, même si Monaco et l'OM sont désormais à sa hauteur en tête de la Ligue 1. Ce qui ne satisfait pas tout le monde en revanche, c'est le jeu produit et les décisions de Luis Enrique. La stratégie souvent imprévisible de l'Espagnol nuit pour certains au collectif du Paris Saint-Germain.

Luis Enrique, un entraineur trop têtu ?

Pour Clément Pernia, Luis Enrique ne changera en revanche pas et les fans du PSG vont devoir s'y faire, c'est-à-dire soit l'encourager ou faire avec. Sur l'antenne de France Bleu Paris, le journaliste a en effet indiqué sur le sujet : « Je pense qu'il ne sait pas faire autre chose. Je pense que c'est une donnée qu'il faut acter. Il est comme ça, c'est sa philosophie. Il ne changera pas. Il conçoit l'élaboration de l'effectif comme un puzzle. Ses joueurs sont des pièces qui doivent s'assembler. Il leur inculque à tous des préceptes, d'où l'intérêt d'avoir un groupe plus restreint de joueurs. Après, chacun doit pouvoir appliquer ces préceptes peu importe où les joueurs évoluent. (...) C'est sa conception. Luis Enrique est comme ça, c'est sa philosophie et il ne changera pas. Les joueurs sont désorientés, tout comme nous. On n'est pas dans le groupe et les séances. Ils doivent comprendre mieux que nous. Je ne sais pas s'il y a trop de turnovers. On ne peut pas dire que c'est super parce qu'il y a des joueurs qui bougent partout et quand ça marche moins bien, dire que les joueurs bougent trop. Je pense que soit on est pour Luis Enrique, soit non. Et quelque part, Pep Guardiola fait un peu la même chose à Manchester City ». Après son match nul à Reims, le PSG retrouvera le Parc des Princes dès ce vendredi soir en Ligue 1 avec la réception du Stade Rennais. Une réaction comptable est attendue.