Neymar, un modèle de professionnalisme au PSG !

Par Corentin Facy

Très critiqué pour son manque de professionnalisme par le passé au PSG, Neymar est irréprochable en 2022-2023.

A l’approche de la Coupe du monde au Qatar, Neymar réalise un début de saison parfait sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Affûté et décisif, l’international brésilien affiche un niveau de forme que l’on ne lui connaissait plus depuis plusieurs saisons au PSG. Serait-ce l’effet de la Coupe du monde qui influe ainsi sur l’ancienne star du FC Barcelone ? Interrogé par Globo Esporte, le sélectionneur brésilien Tite a évoqué la forme de son joueur majeur. Et pour lui, il est clair que Neymar s’est donné les moyens physiques d’arriver en très grande forme à la Coupe du monde. Sans oublier le PSG, qui a permis à Neymar de s’épanouir en ce début de saison, Tite lance les paris : le n°10 de Paris va réaliser une très grande Coupe du monde. Cela ne fait aucun doute pour le sélectionneur auriverde.

Tite enchanté par la forme de Neymar

« Il a fait une préparation individuelle avec sa conscience de commencer à se préparer pendant ses vacances, à Mangaratiba. Ricardo Rosa, son préparateur physique personnel, a donné toutes ces conditions. Le PSG a fourni cette condition pour accélérer tout ce processus. Il a cette conscience de la préparation. Un athlète bien préparé, s'entraînant à haut niveau, avec vitesse et intensité, avec contact, sera moins sujet aux blessures. Je parlé en termes techniques, réfléchir et exécuter le mouvement plus rapidement. En même temps, il sortira du marquage et des coups de l'adversaire de l'adversaire. Le joueur le plus rapide, le plus léger, le plus agile pourra éviter la faute de l'adversaire. Et l'expérience le montre. Il faut encourager à être loyal dans la compétition, car si vous inhibez trop, le risque de blessure est plus grand » a lancé Tite, incroyablement bluffé par le niveau de forme de Neymar à quelques jours de la Coupe du monde au Qatar. De quoi donner confiance au sélectionneur brésilien quant aux chances de son équipe d’aller au bout de la compétition. Car avec un Neymar à ce niveau, tous les exploits sont possibles.