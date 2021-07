PSG : Cristiano Ronaldo veut 31ME, c'est non !

Dans : PSG.

Entre le Paris Saint-Germain et Cristiano Ronaldo, les choses devraient en rester là. Même si le PSG suit le dossier CR7 de près, le Portugais est très gourmand sur le plan financier et il ne quittera pas la Juventus si son salaire baisse.

Il y a trois ans jour pour jour, c’est un coup de tonnerre qui éclatait dans le ciel du football européen, puisque le 10 juillet 2018, la Juventus annonçait la signature de Cristiano Ronaldo en provenance du Real Madrid. Outre le challenge sportif, Andrea Agnelli avait lâché un salaire de 31 millions d’euros par an à CR7, ce qui avait évidemment fini de convaincre la star portugaise. Et à un an de la fin de son contrat avec la Juve, si le bilan personnel de Cristiano Ronaldo après ces trois saisons turinoises est plutôt bon, sur le plan collectif il en va autrement. Même si la Juventus a gagné deux titre nationaux de plus, en Ligue des champions, cela a tourné au fiasco. C’est pour cela que le départ de Ronaldo lors de ce mercato estival 2021 est de plus en plus évoqué, Jorge Mendes, son emblématique agent, frappant à la porte de quelques rares clubs capables de s’offrir le joueur de 36 ans. Et parmi ces équipes, outre le Real Madrid, qui a dit non à Mendes, et Manchester United, il y a bien évidemment le Paris Saint-Germain. Car Leonardo pourrait être tenté de recruter CR7 si Kylian Mbappé était transféré au Real Madrid, ce qui semble toutefois ne pas devoir être le cas cet été.

Tandis que du côté de la Juventus on ne voit pas le quintuple Ballon d’Or partir, les faits confirment qu’effectivement il est très probable que Cristiano Ronaldo jouera toujours avec le club italien la saison prochaine. Et pour une simple raison que Fabrizio Romano a confirmé sur Twitch, aucune offre n’est arrivée sur le bureau d’Agnelli pour sa star. Même si Jorge Mendes a proposé CR7 au Paris Saint-Germain, le PSG refuse de verser le salaire de 31 millions d’euros empoché par le joueur portugais à la Juventus, et ce dernier a donc de grandes chances d’aller jusqu’au bout de son contrat et de se retrouver libre dans un an. Paris est prêt à faire des efforts lors de ce mercato, mais en veillant tout de même à ne pas faire n'importe quoi.