PSG : Cristiano Ronaldo sur le déclin ? Mbappé ricane...

Titulaire face à Sochaux mardi, Kylian Mbappé n’a pas marqué. Cela ne l’a pas empêché de participer à la fête de son équipe et d’être très actif sur le front de l’attaque du PSG.

Après le match, le natif de Bondy a évoqué le rendez-vous que tout le monde attend avec impatience, la rencontre du 14 février face au Real Madrid en Ligue des Champions. Et forcément, quand on pense à ce match, on pense à Cristiano Ronaldo, véritable star de l’effectif de Zinedine Zidane, mais qui n’est pas dans la forme de sa vie, loin de là.

Alors quand on demande à Kylian Mbappé si CR7 est sur le déclin, l’international français ne peut pas s’empêcher de défendre l’ex-star de Manchester United. « Si lui il l’est (sur le déclin), il y en a beaucoup qui le sont alors. C’est un grand joueur. Il faudra faire attention à toutes les forces et lui en fait partie. La Champions League, on est toujours pressés... Si on en parle ? A votre avis… » a confessé l’ancien attaquant de l’AS Monaco, qui trépigne d’impatience à une semaine du choc. Mais avant, il faudra faire le job face à Toulouse en Ligue 1. Moins glamour, avouons-le…