PSG : Cristiano Ronaldo, Messi, cet argument anti-Mbappé qui fait hurler Pierre Ménès

Dans : PSG, Ligue 1.

Grand admirateur de Kylian Mbappé depuis ses débuts, Pierre Ménès s’extasie logiquement devant la forme actuelle de l’attaquant français.

Celui-ci est en train de battre tous les records de précocité, en attendant peut-être de battre dans les années à venir d’autres records encore plus prestigieux. Mais s’il y a bien une chose que le consultant de Canal+ ne supporte pas, c’est de voir les performances du natif de Bondy être minimisées. Son dernier record, celui du plus jeune joueur à avoir atteint le total de 50 buts en Ligue 1, a ainsi été tempéré par quelques remarques sur la facilité d’atteindre ces records avec une équipe comme le PSG. Cela ne tient pas debout selon le consultant vedette.

« En marquant 22 buts en championnat, il devient le plus jeune de l’histoire à atteindre les 50 buts en Ligue 1 et le plus jeune, évidemment, plus d ’un an et demi devant Yannik Stopyra. C’est un exploit. Alors évidemment, on me dit : ‘Euh mais il joue au PSG’ et là tu as envie de leur dire : ‘Euh oui mais Messi, il joue au FC Barcelone, Cristiano Ronaldo jouait au Real Madrid, il joue à la Juventus’. En général, les grands joueurs ne jouent pas dans un club de pipes, surtout quand ils sont à ce niveau-là. Moi, ce que je remarque depuis que Cavani s’est blessé, c’est que Mbappé a joué quatre matchs et marqué cinq buts, dont un à Old Trafford », a livré Pierre Ménès sur un site de paris sportifs. Difficile en effet d’imaginer un joueur de 20 ans inscrire 50 buts en Ligue 1 sous le maillot d’Amiens ou de Guingamp de nos jours…