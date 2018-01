PSG : Cristiano Ronaldo exige un joueur du PSG au mercato

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Cristiano Ronaldo ne s'en cache pas, il reproche aux dirigeants du Real Madrid de ne pas avoir fait les bons choix lors du dernier mercato. Pour CR7, l'effectif actuel des Merengue n'est pas au niveau de ses prédécesseurs et la Maison Blanche le paie au prix fort en Liga, et pourrait également le regretter en Ligue des champions. Alors, Cristiano Ronaldo semble avoir transmis à Florentino Perez une liste des joueurs qu'il souhaite voir rejoindre au plus vite le Real Madrid.

Ce mardi, DiarioGol affirme que dans cette short-list de CR7 on trouve un joueur du Paris Saint-Germain, prochain adversaire du Real Madrid en Ligue des champions. Et ce joueur qui fait saliver Cristiano Ronaldo, il s'agit tout simplement de Gonçalo Guedes, que le PSG prête actuellement à Valence et qui brille sous le maillot de l'actuel troisième de Liga. Le média espagnol affirme que la star portugaise apprécie non seulement les performances de l'attaquant, mais également d'autres aspects de sa personnalités. « Guedes fait profil bas, il ne fait pas bruit et surtout il ne peut pas faire d'ombre à Cristiano Ronaldo », explique DiarioGol.