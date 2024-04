PSG ‍: Luis Enrique agent double du Barça, il accuse

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Mercredi dernier, le PSG a été battu par le Barça 2-3. Les Parisiens ont déçu et, pour beaucoup d'observateurs, la composition d'équipe concoctée par Luis Enrique n'y était pas étrangère.

Génial penseur du football ou entraîneur têtu et à côté de la plaque. Les avis diffèrent concernant Luis Enrique depuis quelques années. S'il s'est constitué un beau palmarès au FC Barcelone avec un jeu offensif, il a offert un jeu caricatural et inefficace en équipe d'Espagne par la suite. De quoi semer le doute avant son arrivée au PSG l'été dernier. Si les résultats d'ensemble sont excellents à Paris avec une seule défaite en Ligue 1 et une présence dans toutes les compétitions, son coaching laisse à désirer. Outre la gestion difficile du cas Mbappé, Luis Enrique est parfois très flou sur le choix des hommes dans son onze de départ.

Les joueurs du PSG arrivent-ils à suivre Luis Enrique ?

Vrai attaquant ou faux 9 ? Ramos ou Kolo Muani ? Position de Mbappé sur le terrain ? Luis Enrique laisse ces questions en suspens chaque semaine puisqu'il change très souvent de onze de départ. Cette saison, le PSG n'a quasiment jamais démarré avec la même équipe deux fois de suite. Si cela a permis de créer une concurrence saine, cela perd les joueurs à terme selon Bixente Lizarazu. Le consultant de TF1 n'a pas compris l'équipe alignée contre le FC Barcelone avec les titularisations de Lee et Asensio dans une animation inédite. Si cela avait pour but de surprendre le Barça, cela a eu l'effet inverse pour l'ancien latéral du Bayern.

🗣️ @BixeLizarazu : "J'aimerai parler de Luis Enrique. On a été surpris de voir Asensio et Lee dans cette équipe (contre le Barça). Depuis le début de la saison c'est sa spécialité, il a mis 39 compositions différentes sur 43 matches."



"La questions que je me pose : est-ce que tu… pic.twitter.com/cwUpc9GYDJ — Téléfoot (@telefoot_TF1) April 14, 2024

« J'aimerais parler de Luis Enrique. On a été surpris de voir Asensio et Lee dans cette équipe (contre le Barça). Depuis le début de la saison c'est sa spécialité, il a mis 39 compositions différentes sur 43 matchs. […] La question que je me pose : est-ce que tu trompes ton adversaire ou tu trompes tes propres joueurs en faisant ça ? Pour le match retour, j'aimerais retrouver un peu d'ordre », a t-il décrypté dans Téléfoot. Alors que l'avenir européen du PSG se jouera mardi, il est vrai qu'un peu de clarté et moins d'innovations feraient le plus grand bien aux Parisiens. La performance médiocre de Kylian Mbappé au match aller en est la meilleure preuve.