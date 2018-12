PSG : Cristiano Ronaldo et Messi l’ont fait, c’est au tour de Mbappé

Dans : PSG, Ligue 1.

Ce jeudi 20 décembre n’est pas une journée comme les autres pour Kylian Mbappé, qui fête « seulement » ses 20 ans.

L’occasion de revenir sur le début de carrière exceptionnel de l’attaquant du Paris Saint-Germain, dont le palmarès est déjà bien fourni. Si l’international français refuse de s’enflammer, d’autres le font volontiers à sa place. A l’image de son coéquipier Marquinhos, impressionné par les exploits de l’ancien Monégasque à qui il demanderait bien un petit service cette saison.

« Il vient d’atteindre ses 20 ans et il a déjà presque tout gagné. Il a déjà été champion de France, il a remporté la Coupe du monde avec sa sélection, il collectionne les distinctions individuelles… Alors, sur le plan sportif, je lui souhaite de gagner la Ligue des Champions cette saison avec nous (sourires) », a plaisanté le Brésilien dans les colonnes du Parisien, avant d’évoquer le brillant avenir qui attend Mbappé.

La fierté du PSG et de l’EdF

« Pour un joueur comme lui, il n’y a pas de limites, a annoncé le défenseur central. On sait qu’il peut aller très très haut comme Messi et Ronaldo l’ont fait avant lui. Il faut qu’il continue de bosser dur, il peut encore améliorer des choses, gagner en confiance et aller chercher des objectifs très élevés. Rendez-vous compte qu’à 20 ans, il est déjà en lice pour remporter le Ballon d’or. Il détient des records très importants pour son âge. C’est un honneur de l’avoir en France, avec nous au PSG et de pouvoir évoluer au côté d’un joueur de cette dimension. » Voir Marquinhos s'incliner devant un attaquant, ça n'arrive pas tous les jours...