PSG : Cristiano Ronaldo avec Messi, le rêve bientôt réalité ?

Par Guillaume Conte

L’avenir de Cristiano Ronaldo fait la Une cette semaine, tant le Portugais envisage toujours de quitter la Juventus pour relancer sa fin de carrière. Le PSG rôde toujours.

Ces dernières heures, son nom a été associé à Manchester City et au Real Madrid. Son agent Jorge Mendes l’a proposé à la formation de Pep Guardiola, qui cherche un avant-centre et aura du mal à convaincre Tottenham de lâcher Harry Kane à moins de 150 ME. En Espagne, c’est Carlo Ancelotti qui commence à taquiner son président Florentino Pérez sur l’idée d’un retour de CR7, le « faiseur » de Ligue des Champions. Mais une piste pas si ancienne revoit le jour depuis l’Italie. En effet, l’arrivée de Cristiano Ronaldo au PSG est toujours d’actualité pour plusieurs médias italiens, qui affirment que la situation est intenable à Turin. En effet, La Repubblica dévoile par exemple que le Portugais est souvent à l’écart avec ses coéquipiers turinois, et qu’il ne s’entend toujours pas avec son entraineur Max Allegri, malgré des sourires de façade.

Dans ces conditions, et pour éviter de payer son énorme salaire à 30 ME un an de plus, la Juventus est désormais favorable à son départ, même si elle ne le criera pas sur tous les toits. Le journal italien l’affirme, l’idée d’un échange avec le PSG pour envoyer Cristiano Ronaldo à la Tour Eiffel et récupérer Mauro Icardi est jugée comme séduisante par les dirigeants italiens. Après avoir fait venir Lionel Messi du FC Barcelone, Nasser Al-Khelaïfi se voit donc proposer l’autre « GOAT » du football des années 2000. Même si le PSG, via ses propriétaires qataris, a fait d’énormes efforts pour permettre ce recrutement de gala, les finances ne sont pas extensibles à l’infini.

Ainsi, comme c’était le cas le mois dernier, c’est uniquement en cas de départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid que le Paris SG s’activera pour faire venir Cristiano Ronaldo, assure de son côté La Stampa. En tout cas, le journal turinois l’affirme, il y a du mouvement dans ce dossier, et Jorge Mendes se démène pour trouver une porte de sortie à son poulain de 36 ans.

Kylian Mbappé a la clé

Tout risque donc de dépendre de Kylian Mbappé, qui a envie de rejoindre le Real Madrid dès cet été, et pourrait convaincre le Real Madrid de lâcher 120 ME pour le faire venir. Une solution tentante pour tout le monde, mais qui ne fera pas craquer Nasser Al-Khelaïfi, pour qui il est impossible de laisser partir le joyau français, quitte à prendre l’inévitable risque de le perdre dans un an pour zéro euro. Mais au moins, le président du PSG aura profité du champion du monde jusqu’au bout, sans avoir à se reprocher d’avoir vendu la superstar française de son club.