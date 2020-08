PSG : Cristiano Ronaldo à Paris, le Qatar s'excite !

Dans : PSG.

Une semaine après les révélations sur l'intérêt de Cristiano Ronaldo pour le PSG, ce dossier prend un peu de poids en Italie.

Il y a trois ans, lorsque les premières rumeurs sur la possible venue de Neymar au PSG sont sorties, une majorité d’observateurs avait crié à la blague. On sait ce qu’il est advenu. Alors quand la semaine passée France-Football a relaté le désir affirmé que Cristiano Ronaldo avait eu l’hiver dernier de rejoindre le Paris Saint-Germain, les mêmes ont de nouveau ricané. Mais en Italie, le dossier CR7 est pris au sérieux, car même si la star portugaise a évoqué la saison prochaine à la Juventus après l'élimination par l'OL, son agent est lui déjà lancé dans un jeu nettement plus trouble. Tandis que Cristiano Ronaldo et sa famille se reposent sur leur yacht, ce que le joueur se plait à relayer vis les réseaux sociaux, Jorge Mendes est à la manœuvre. Rai Sport confirmant ainsi que « Leonardo veut profiter d’éventuels problèmes entre Ronaldo et la Juventus, le PSG insistant sur l’ancien du Real Madrid après des contacts avec son représentant. »

Et du côté de Calcio Mercato, on indique ce mercredi que non seulement Leonardo est discrètement penché sur ce dossier, mais que Nasser Al-Khelaifi et le Qatar sont chauds pour faire venir Cristiano Ronaldo. « C’est plus qu’une simple tentation pour Al-Khelaifi », explique le média sportif italien, qui affirme que CR7 veut mettre la pression sur Andrea Agnelli, le joueur portugais estimant que même la venue de Pirlo à la place de Sarri ne suffira pas à faire de la Juventus un vrai candidat à la victoire en Ligue des champions la saison prochaine. Reste que Cristiano Ronaldo a tout de même encore deux ans de contrat avec le club turinois, et il n'est donc pas en position de force pour imposer son départ au PSG ou ailleurs. Mais on a déjà vu des choses encore plus improbables se dérouler au mercato.