PSG ‍: Crise en interne, Luis Campos sur la sellette ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le mercato du PSG a été riche en rebondissements et les désaccords en interne entre Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ont plombé le club de la capitale sur de nombreux dossiers d’après les dernières révélations.

A 48 heures de la fin du mercato, le bilan du Paris Saint-Germain est plutôt positif avec les signatures de Désiré Doué, Willian Pacho et Joao Neves, trois joueurs qui collent à la philosophie de Luis Enrique et qui semblent très prometteurs. Le club de la capitale n’a cependant pas recruté de top joueur dans le secteur offensif pour compenser le départ de Kylian Mbappé, pas même après la blessure à la cheville de Gonçalo Ramos dès la première journée de Ligue 1 au Havre. Les pistes offensives étaient pourtant nombreuses durant l’été, d’Alvarez à Sancho en passant par Gyokeres ou Osimhen.

Luis Campos en grand danger au PSG

Mais en interne, tout le monde ne semble pas sur la même longueur d’onde et des désaccords de plus en plus importants éclatent au fil des semaines entre Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi. La tendance se confirme d’après les dernières révélations du compte insider PSG Inside Actu, qui croit savoir que le directeur sportif portugais est loin de faire l’unanimité dans le board parisien. Et même s’il entretient une bonne relation avec Luis Enrique, l’ancien chef d’orchestre du mercato de l’AS Monaco ou encore de Lille est de plus en plus fragilisé au PSG.

Une signature secrète en attaque, le PSG a tout prévu https://t.co/xeBngWtozy — Foot01.com (@Foot01_com) August 28, 2024

« Je vous avais dit comment Campos avait fait capoter certains transferts la saison passée comme pour Thuram avec Nice. Nasser avait songé à débarquer Campos la saison passé mais le discours du Portugais à endormi Nasser » écrit notamment le compte insider sur X, qui révèle également que Luis Campos est à l’origine de l’échec du PSG dans le dossier Jadon Sancho, en raison d’offres ridicules soumises à Manchester United. « Aujourd'hui on aurait pu avoir six ou sept recrues (J. Alvarez, Kimmich, Sancho, Geertruida etc..). Il y a un manque d'organisation. À chasser plusieurs lièvre à la fois, on s'y perd » indique par ailleurs PSG Inside Actu, qui conclut en jetant un très gros doute sur l’avenir de Luis Campos dans la capitale française.

De gros désaccords avec Al-Khelaïfi ?

« Il ne faut pas se tromper. Doué c'est Nasser. Pacho c'est Luis Enrique et Nasser. Neves c'est Campos mais encore là, c'est la direction parisienne qui a rallongé le chèque. On va vous dire, non ce n'est pas vrai, tout va bien. Non en interne c'est le foutoir total (…) Aux dernières nouvelles, il pourrait démissionner » affirme PSG Inside Actu, pour qui les relations de plus en plus conflictuelles entre Luis Campos et certains dirigeants du Paris Saint-Germain dont Nasser Al-Khelaïfi pourraient causer la perte du conseiller sportif portugais. Un bilan sera tiré à la fin du mercato et chacun se fera son avis sur la question, mais les jours de Luis Campos au PSG semblent comptés.