PSG : Cramé à Paris, Cavani est l’avenir de l’Atlético

Dans : PSG.

Bientôt en fin de contrat au Paris Saint-Germain, Edinson Cavani (32 ans) se rapproche d’un transfert à l’Atlético Madrid cet hiver. Une tendance qui enchante Diego Forlan.

Il faut croire que le clan Edinson Cavani a changé de plan. Interrogé sur l’avenir de son client il n’y a pas si longtemps, l’agent de l’Uruguayen assurait qu’un départ n’était pas envisageable au mercato hivernal. L’attaquant du Paris Saint-Germain semblait déterminé à aller au bout de son contrat l'été prochain, sans doute afin de négocier le meilleur contrat possible avec son futur club. Pourtant, certaines sources affirment que l’ancien buteur du Napoli se dirige vers un transfert à l’Atlético Madrid. Preuve que les Colchoneros ont eu raison d’insister auprès de l’avant-centre qui, selon son compatriote Diego Forlan, peut encore porter la formation de Diego Simeone pendant plusieurs saisons.

« Ce serait spectaculaire et une très belle signature pour l'Atlético, s’est emballé l’ancien attaquant du club madrilène interrogé par Marca. Ce serait très bien pour le club mais aussi pour Edinson. Ce serait une remarquable association, très intéressante pour le présent mais aussi pour le futur. Je pense qu'avec son arrivée, l'Atlético franchirait un cap pour les objectifs de la saison et pour ceux des saisons suivantes. Je pense que ce serait un renfort au rendement immédiat, c'est ce dont Simeone a besoin en ce moment. En plus, son implication serait maximale dès son arrivée. » En effet, l’Atlético d’El Cholo et Cavani semblent parfaitement compatibles.