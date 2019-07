PSG : Coup de tonnerre, la Juventus marchande à mort pour De Ligt

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen, Serie A.

Le dossier semblait presque oublié tant l’avenir de Matthijs de Ligt se dessinait à la Juventus Turin.

Prochainement de retour de vacances, le défenseur central avait ainsi fait savoir qu’il allait officialiser son choix. Et pour cause, sur un plan personnel, il s’est mis d’accord via son agent Mino Raiola pour un contrat de cinq ans avec un salaire de 12 ME par an. Informé de cette décision, le PSG avait fini par baisser pavillon, reconnaissant la victoire du club italien. Mais ce jeudi, Sky Italia annonce que l’Ajax Amsterdam n’a pas du tout aimé l’offre effectuée par le club du Piémont pour s’offrir son international néerlandais.

Elle ne serait « que » de 55 ME, avec 10 ME de bonus supplémentaires, et représenterait en théorie 20 ME de moins que les 75 ME réclamés par le champion des Pays-Bas. Un désaccord copieux, surtout que le Paris Saint-Germain était prêt, à l’époque où Antero Henrique était encore aux commandes, à boucler l’opération pour cette somme. De quoi redistribuer les cartes ? Pas encore selon la presse italienne, qui affirme que la Juventus effectuait simplement sa première offre et qu’elle devrait être rehaussée. Mais cela pourrait bien devenir un problème si l’Ajax n’arrivait pas à obtenir gain de cause lors de la prochaine négociation.