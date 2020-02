PSG : Neymar en Italie, une piste version coup de théâtre ?

Dans : PSG.

Ces prochains jours, Paris sera pleinement concentré sur son parcours en Ligue des Champions. Mais la question de l’avenir de Neymar et de Kylian Mbappé reviendra rapidement sur le devant de la scène au PSG.

Durant l’été 2017, le club de la capitale avait déboursé plus de 400 millions d’euros pour recruter Neymar et Mbappé. Si pour l’instant, ce duo n’a pas encore porté ses fruits en Ligue des Champions, cela ne saurait tarder… Sauf qu’en cas de nouvel échec en Coupe d’Europe cette année, les deux cracks parisiens auront forcément des envies d’ailleurs l’été prochain. Tous les deux en fin de contrat en 2022, le Brésilien et le Français sont en discussions avec le PSG pour une prolongation. Mais tout dépendra du parcours de Paris en C1. Et si l’Auriverde était amené à partir, le Barça figurerait forcément en pole position pour l'accueillir. Mais ces dernières heures, un autre club européen a avancé ses pions pour Neymar.

En effet, selon Don Balon, l’Inter a également coché le nom de l’attaquant de 28 ans. Tout simplement parce que le club de Milan sera potentiellement en quête d’un successeur à Lautaro Martínez. Pisté par le Real Madrid ou Barcelone, l’attaquant argentin disposera d’une clause libératoire de 110 millions d'euros l’été prochain. Une somme accessible pour un buteur de cette qualité-là. Autant dire que l’équipe d’Antonio Conte est déjà à la recherche d’un remplaçant. Et si le coach italien rêve de Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), le conseil d'administration des Nerazzurri veut absolument Neymar. Alors que ce deal semble « économiquement impossible », même pour les richissimes propriétaires chinois, l’Inter a au moins le mérite de tenter sa chance avec Neymar. Pas de quoi faire trembler le Qatar, mais attention quand même...